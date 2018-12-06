МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем усилили снижение до 5% после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сделанных в Вене перед встречей ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.05 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,5% — до 58,81 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,2%, до 50,66 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов падение кратковременно превышало 5%.

Аль-Фалих заявил, что соглашения по уровню добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году пока нет, а есть только различные предложения. По словам министра, ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 0,5-1,5 миллиона баррелей в сутки. При этом он назвал адекватным объемом сокращения 1 миллион баррелей в сутки.

Участники торгов с пессимизмом отреагировали на эти заявления, поскольку до этого в СМИ были сообщения о том, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ может составить 1,3 миллиона баррелей в сутки.

До заявлений саудовского министра нефть также дешевела, но не столь сильно — примерно на 1%.