МЕХИКО, 6 дек /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не планирует отменять проведенную в стране энергореформу и будет уважать контракты с нефтяными компаниями, однако называет ее "провалом" и требует извинений от защитников этого "грандиозного обмана". Соответствующее заявление Обрадор сделал в четверг на своей ежедневной пресс-конференции.

"Мы не диктаторы или тираны, мы уважаем закон. Наши противники говорили, что мы конфискуем имущество или отменим контракты, но ничего этого мы не сделаем. В случае c энергореформой становится ясно, что это был провал, и я все еще жду, что защитники этой реформы принесут свои извинения народу Мексики", — сказал Обрадор.

По его словам, сейчас в Мексике добывается 1,76 миллиона баррелей нефти в день, в то время как целью была добыча 3 миллионов баррелей в сутки. Обрадор добавил, что защитники энергореформы были "очень неэффективными".

В предстоящие выходные Обрадор намерен озвучить план действий, направленных на развитие электроэнергетики Мексики и увеличение добычи и переработки нефти.

Ранее Обрадор заявил, что дает нефтяным компаниям, получившим право на работу в Мексике, три года, чтобы выполнить уже заключенные контракты на разведку и добычу на месторождениях. До этого срока новые тендеры проводиться не будут.

Частные и иностранные инвесторы получили доступ в нефтяную отрасль Мексики в результате начатой в 2013 году энергетической реформы. Среди компаний, работающих сейчас в Мексике, — российский "Лукойл".