ВАШИНГТОН, 6 дек /ПРАЙМ/. Соединённые Штаты не исключают заключения контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Турцией, которая "совершенно точно" нацелена на покупку этого вида топлива, заявила в рамках дискуссии в Атлантическом совете заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Турция совершенно точно нацелена на покупку СПГ. Откуда этот газ будет поступать — вопрос к Турции", — сказала она.

Она не исключила, что этот газ будет поступать, в том числе, и из США, пояснив, что "в то время, как США и Австралия начинают поставлять большее количество газа на мировой рынок, он будет становиться более гибким".