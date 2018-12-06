МЕХИКО, 6 дек /ПРАЙМ/. Антимонопольный регулятор Бразилии (Административный совет по экономической защите, Cade) начинает расследование о возможном злоупотреблении государственной Petrobras своим положением в нефтепереработке, что может отразиться на продаже доли компании в нефтеперерабатывающих заводах, сообщило издание Globo.

Регулятор изучит влияние энергогиганта, чья доля на рынке переработки составляет 98%, на цены на топливо в Бразилии.

Весной Petrobras сообщил о планах по продаже 60% четырех нефтеперерабатывающих заводов — RLAM, RNEST, REFAP и REPAR, однако процесс был приостановлен после решения суда, согласно которому продажа акций компаний, подконтрольных государству, или их подразделений в обязательном порядке должна быть одобрена Конгрессом страны.

Как отметил Cade, в результате сделки на рынке не появятся два полностью независимых игрока, хотя Petrobras и не владеет контролем в этих компаниях.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.