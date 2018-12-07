МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру снизилось в ноябре в месячном выражении на 5 единиц, или на 0,2%, до 2,266 тысячи штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых выросло на 209 единиц, или на 10,2%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 15 штук, или на 1,4%, и составил 1,077 тысячи штук, в Канаде — на шесть штук, или на 3,1%, до 198 штук.

На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц уменьшилось на десять единиц, или на 2,5% — до 394 штук. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) показатель вырос на одну штуку, или на 0,5%, до 222 штук, в Африке — уменьшился на четыре штуки, или на 3,7%, до 103 штук. В Латинской Америке показатель в месячном выражении снизился на четыре единицы, или на 2,1%, до 189 штук. Количество установок в Европе сократилось на девять штук, или на 10%, до 83 единиц.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили сделку по слиянию. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).