ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия не собирается слишком долго сокращать свое производство нефти, чтобы не допустить существенного роста добычи сланцевой нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы не собираемся делать это (сокращать добычу — ред.) в течение слишком продолжительного периода, чтобы не допустить существенного роста добычи сланцевой нефти", — сказал аль-Фалих.

В четверг и в пятницу в Вене состоялись встречи министров стран ОПЕК, а также всех стран-участниц сделки ОПЕК+, по результатам которых участники переговоров договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК приходится 800 тысяч баррелей.