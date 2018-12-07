ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что до конца года встретится с российскими компаниями для обсуждения распределения объемов сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

"В этом году", — сказал Новак журналистам.