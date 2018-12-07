ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что до конца года встретится с российскими компаниями для обсуждения распределения объемов сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
"В этом году", — сказал Новак журналистам.
Нефть
Россия в рамках ОПЕК+ сократит добычу нефти на 230 тыс баррелей в сутки
Торги
Рынок акций РФ вырос на фоне ралли в нефтяных ценах и укреплении рубля
Газопровод "Турецкий поток"
Путин считает вполне реалистичным подключение Греции к "Турецкому потоку"
Ликбез
Как центробанки спасают экономику во время кризиса
Итоги недели
Суета вокруг ОПЕК, Давос без русских и ипотека. "Прайм" выбрал главные события недели
ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что до конца года встретится с российскими компаниями для обсуждения распределения объемов сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
"В этом году", — сказал Новак журналистам.
https://1prime.ru/energy/20181207/829520793.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.