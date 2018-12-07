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ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Сокращение добычи нефти компаниями РФ будет пропорционально их доле на рынке — это наиболее справедливо, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я думаю, что мы определим этот способ вместе с нашими компаниями, но уверен, что так же, как и в прошлый раз, это будет пропорционально. Потому что это наиболее справедливый способ достижения показателей, — сказал Новак после заседания ОПЕК+, на котором страны альянса договорились снизить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение первого полугодия 2019 года.

"Я не скажу вам конкретные цифры, поскольку много будет зависеть от ситуации в каждой компании. Будем пытаться реализовать это в короткие сроки. Все равно это займет какое-то время", — добавил министр.