ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Цена нефти в диапазоне 55-65 долларов за баррель сбалансированная и для производителей, и для потребителей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, в будущем именно цены в диапазоне 55-65 (долларов — ред.) могли бы быть сбалансированными и для потребителей, и для производителей, и как раз создавать условия для развития отрасли, не создавая перепроизводства на рынке, и в то же время, чтобы не было дефицита", — заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

В четверг и в пятницу в Вене состоялись встречи министров стран ОПЕК, а также всех стран-участниц сделки ОПЕК+, по результатам которых участники переговоров договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК приходится 800 тысяч баррелей.