МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Таиландские компании рассматривают возможность участия в проекте "Арктик СПГ-2", говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам заседания совместной российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

Таиландская делегация представила презентации профильных энергетических ведомств и крупнейших компаний ТЭК — PTT и EGAT. Представители предприятий выразили заинтересованность в совместной работе с российскими компаниями "Новатэк", "Роснефть" и "Газпром нефть". Как отмечает Минэнерго РФ, представители российского бизнеса с интересом восприняли предложенные таиландской стороной перспективы сотрудничества.

"В частности, таиландские деловые круги рассматривают возможность участия в проекте "Арктик СПГ-2", — говорится в сообщении ведомства.

"Министерство энергетики РФ продолжит и дальше оказывать необходимое содействие значимым проектам российско-таиландского энергетического взаимодействия", — заявил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.