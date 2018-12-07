ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия в 2019 году проведет саммит ОПЕК и не ОПЕК для подписания бессрочной декларации о сотрудничестве, заявил на пресс-конференции генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Мы достигли консенсуса среди стран ОПЕК и не ОПЕК продолжить наше сотрудничество в рамках Декларации о сотрудничестве и работу над соглашением (о бессрочном сотрудничестве — ред.), которое еще больше свяжет нас вместе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. У нас уже есть черновой вариант… В конечном итоге, в следующем году мы надеемся, что сможем сделать большое объявление по данной работе, которое станет ее кульминацией, на саммите, который Саудовская Аравия любезно согласилась провести в следующем году", — сказал Баркиндо в ходе пресс-конференции.

В четверг и в пятницу в Вене состоялись встречи министров стран ОПЕК, а также всех стран-участниц сделки ОПЕК+, по результатам которых участники переговоров договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК приходится 800 тысяч баррелей.