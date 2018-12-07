ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. "Северный поток-2" является экономическим проектом, и решения по нему должны принимать вовлечённые компании, заявила в пятницу глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Это деловой проект, где речь идёт о спросе и предложении. Я как глава МИД одной из стран не вовлечена в решения компаний", — заявила министр.

"Это экономический и предпринимательский проект, и решение должны принимать компании", — сказала Кнайсль, добавив, что всегда четко разделяет предпринимательскую и политическую работу.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.