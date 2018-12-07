ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Сильных препятствий при реализации проекта газопровода "Северный поток-2" пока не чувствуется, сказал РИА Новости председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Отвечая на вопрос, не чувствует ли он сейчас каких-то сильных препятствий для создания газопровода, он сказал: "Пока нет. Пока идет все по плану".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.