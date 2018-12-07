КИШИНЕВ, 7 дек /ПРАЙМ/. Премьер Молдавии Павел Филип полагает, что альтернативой российскому газу для республики может стать "голубое топливо" из Румынии, которое полностью покроет потребность молдавских жителей.

"Один из амбициозных проектов, который у нас есть — это присоединение к газовой системе Европы, вернее сказать, Румынии… До конца 2019 года у нас будет альтернатива (российскому газу), которая сможет обеспечить 100% нашей потребности в природном газе", — заявил Филип в пятницу в эфире телеканала RTR Moldova.

Он сообщил, что проект достаточно сложный, но румынская компания Transgaz и министерство по европейским фондам Румынии согласились его финансировать.

"К сожалению, этот проект длится немного дольше, чем я рассчитывал, я думал, что до конца этого года или начала 2019 года мы его завершим, но он будет завершен на протяжении 2019 года", — добавил премьер Молдавии.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдавии и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева.

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год. На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.