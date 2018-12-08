МОСКВА, 8 дек /ПРАЙМ/. Законопроект о предоставлении госкорпорации "Росатом" полномочий проводить проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, которые строятся за пределами России, передан в Госдуму, документ размещен на сайте правительства РФ.

"Внести в Государственную Думу… проект федерального закона "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", — говорится в распоряжении.

Законопроектом предлагается наделить госкорпорацию "Росатом" полномочиями по проведению проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, которые строятся вне России согласно международным договорам и финансируются с привлечением бюджетных средств, средств созданных РФ юрлиц и юридических лиц, доля РФ в уставных капиталах которых составляет более 50%.