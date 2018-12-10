МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. С 3 по 7 декабря оптовые цены на товарный бензин в РФ продолжили снижаться, на дизтопливо — повышаться, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовые партии бензина 95 Класс 5 и 92 Класс 5 в течение прошлой недели подешевели на 557 рублей и 52 рубля за тонну, составив 54,944 тысячи рублей и 51,843 тысячи рублей за тонну соответственно.

Оптовая цена на дизельное топливо повысилась за указанный период на 386 рублей – до 53,727 тысячи рублей за тонну. Подорожание объясняется ростом спроса на этот вид топлива в зимний период как внутри страны, так и за рубежом.