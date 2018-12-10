МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Розничные цены на дизельное топливо в течение прошлой рабочей недели, с 3 по 7 декабря, в среднем по России выросли на 12 копеек, при этом в отдельных регионах есть как сильный прирост цен, так и существенное снижение, а цены на бензин в рознице при этом снизились, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

В еженедельных данных об индикаторах российского рынка нефтепродуктов "Кортес" за 3-7 декабря шестую неделю подряд отсутствуют данные о ценах на топливо в нескольких сегментах рынка и в некоторых регионах. Розничная цена на бензин "Нормаль-80" с 3 по 7 декабря снизилась на 10 копеек, до 39,20 рубля за литр (информация дается без данных Центрального и Северо-Кавказского округов). "Регуляр-92" и "Премиум-95" в среднем подешевели на 3 копейки каждый — до 41,72 и 44,82 рубля за литр соответственно.

Цена на зимнее дизельное топливо за неделю в среднем выросла на 12 копеек, до 46,86 рубля за литр. Самый большой рост произошел в Сибирском (на 31 копейку) и Уральском (на 24 копейки) федеральных округах. На Дальнем Востоке цены существенно снижаются вторую неделю подряд — теперь на 18 копеек.

В оптовом сегменте цены на "Нормаль-80" снова приведены только на Дальнем Востоке. А для марок "Регуляр-92" и "Премиум-95", как и неделей ранее, нет данных с Северного Кавказа. С учетом этого, средняя по РФ цена на "Регуляр-92" составила 44,586 тысячи рублей за тонну (снижение на 6,6%), на "Премиум-95" — 46,398 тысячи рублей за тонну (снижение на 7%). Данные об оптовых ценах на зимнее дизтопливо не приводятся по Северо-Кавказскому и Южному округам. С учетом этого, средняя цена по РФ составила 58,991 тысячи рублей за тонну (рост на 1,2%).

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены также снижались. "Регуляр-92" за неделю подешевел на 1,3%, до 52,47 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" — на 1,4%, до 55,293 тысячи рублей за тонну, зимнее дизтопливо — на 0,05%, до 54,295 тысячи рублей за тонну (информация дается без данных Северного Кавказа). Относительно бензина "Нормаль-80" данные приводятся только из трех федеральных округов из восьми.

Средняя цена на авиакеросин в аэропортах символически снизилась на 1 рубль и составила 62,145 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин подешевел на 2,2%, до 50,062 тысячи рублей за тонну (информация дается без данных с Северного Кавказа).