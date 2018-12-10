БЕРЛИН, 10 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили транзит российского газа через Украину после 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства ФРГ.

"Канцлер (ФРГ) и президент (РФ) обсудили также газовый транзит из Россию через Украину после 2019 года, а также ситуацию в Сирии, прежде всего, создание конституционного комитета", — говорится в сообщении пресс-службы.

Центральной темой переговоров стала ситуация в Керченском проливе. Стороны также обсудили вопрос о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, говорится в сообщении.