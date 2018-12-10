МЕХИКО, 10 дек /ПРАЙМ/. Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил в понедельник, что его страна будет продвигать единство позиций среди участников ОПЕК во время председательства в этой организации.

Именно Кеведо сменит министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи на посту президента конференции ОПЕК с 1 января 2019 года, сообщил ранее сам картель.

"С позиций ОПЕК мы выступим за единство, совместную работу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", — приводит государственное телевидение Венесуэлы заявление Кеведо в Вене.

По его словам, декларация о сотрудничестве в деле добровольной корректировки объемов производства нефти, которое продвигал президент Венесуэлы Николас Мадуро, должна стать "рабочим инструментом" для ОПЕК в 2019 году.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.