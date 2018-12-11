МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Церемония вывода проекта "Ямал СПГ" на полную проектную мощность выпуска 16,5 миллиона тонн сжиженного природного газа пройдет во вторник в поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ.

"Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам развития Арктики, на котором обсудят планы по реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации, обеспечивающих развитие Северного морского пути (СМП – ред.) в соответствии с задачами, поставленными в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204", — сообщила пресс-служба.

В рамках поездки Медведев примет участие в торжественной церемонии вывода завода "Ямал СПГ" на полную мощность, сказано в релизе. Как ожидается, в церемонии примет участие министр энергетики Александр Новак, а также глава основного акционера проекта — "Новатэка" — Леонид Михельсон.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, ведется строительство дополнительной четвертой линии почти на 1 миллион тонн.

Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года. В церемонии запуска принимал участие президент РФ Владимир Путин. Вторая линия завода была запущена в начале августа, третья — в конце ноября. При этом вторая и третья линии завода были запущены со значительным опережением изначально запланированных сроков. Запуск четвертой линии, которая будет построена по собственной технологии сжижения газа "Новатэка" ("Арктический каскад") намечен на конец 2019 года.

"Новатэк" в начале декабря отмечал, что увеличение мощности завода "Ямал СПГ" укрепляет позиции России на мировом рынке сжиженного природного газа и ее лидерство в освоении ресурсов Арктики, а также обеспечивает рост объема перевозок по СМП.