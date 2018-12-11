АСТАНА, 11 дек /ПРАЙМ/. Добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года может составить порядка 13 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

В конце февраля Бозумбаев сообщал, что добыча нефти на месторождении Кашаган в 2018 году может составить порядка 11 миллионов тонн.

"Уже за 11 месяцев 12 миллионов (тонн) выполнено. Месяц один остался… Если 12 миллионов (тонн) разделите на 11 месяцев, а потом умножите на 12, то цифра четкая выйдет", — сказал Бозумбаев журналистам.