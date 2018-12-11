БАКУ, 11 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти в Азербайджане выросла в ноябре до 801 тысячи баррелей в сутки против 783 тысяч баррелей в октябре, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы Минэнерго Замина Алиева.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, из общей ежесуточной добычи нефти в стране в ноябре 733 тысяч баррелей пришлось на сырую нефть, а 68 тысяч — на конденсат.

"Азербайджан в ноябре соблюдал обязательства по добыче нефти, взятые в рамках договоренностей ОПЕК+", — сообщила представитель пресс-службы.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны (ОПЕК+) в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Азербайджан в рамках соглашения принял на себя обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки (с уровня 869 тысяч баррелей). Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.