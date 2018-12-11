МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Обязательная установка для россиян "умных счетчиков" на газ не обсуждалась в правительстве, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Идея обязательной установки цифровых газовых счетчиков не обсуждалась в правительстве. Совещание у Козака касалось систем учета в электроэнергетике", — пояснил Джус.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС проработать вопрос введения "умных счетчиков" на газ для потребителей, пользующихся центральным газоснабжением. На совещании эта тема подробно не обсуждалась, но в итоге попала в протокол, уточнили источники газеты в правительстве. Джус сообщил газете, что дано поручение о "первичной проработке вопроса".

По оценкам издания, в масштабах страны переход на "умный учет" газа может обойтись населению почти в 130 миллиардов рублей.