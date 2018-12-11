САБЕТТА, 11 дек — ПРАЙМ. Объем инвестиций в центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске оценивается более чем в 130 миллиарда рублей, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Мы приступили к центру по строительству крупнотоннажных морских сооружений ("Новатэк Мурманск"), на котором будут строиться линии для "Арктик СПГ-2". Планируется привлечь к строительству более 800 российских предприятий и создать в Мурманской области порядка 15 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в этот центр планируется в более 130 миллиардов рублей", — сказал Михельсон в ходе совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по вопросам развития Арктики.