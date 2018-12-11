САБЕТТА (ЯНАО), 11 дек — ПРАЙМ. Трехсторонняя встреча России, Украины, ЕС по газу предварительно планируется на вторую половину января, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Пока даты нет, но мы обсуждали с (вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем – ред.) Шефчовичем, о том, что это будет, скорее всего, вторая половина января", — ответил Новак на вопрос о том, есть ли уже конкретная дата трехсторонней встречи России, Украины и ЕС по газу.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине.

В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права.