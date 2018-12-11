МЕХИКО, 11 дек /ПРАЙМ/. Комиссия по углеводородам Мексики официально отменила проведение двух февральских раундов торгов по участкам углеводородов и перенесла на полгода конкурс по поиску партнеров для государственной Pemex по ряду блоков, сообщила комиссия.

В начале ноября Росио Нале, ныне являющаяся министром энергетики страны, заявляла, что Мексика не будет проводить торги по участкам углеводородов до 2021 года. Позже это подтвердил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Летом Национальная комиссия по углеводородам Мексики перенесла торги раунда 3.2 на право заключения 37 контрактов на разработку углеводородов, раунда 3.3 по девяти контрактам по сланцевым месторождениям, а также на право заключения частными компаниями семи договоров на совместную разработку проектов с государственной Pemex на февраль.

По данным издания Economista, к 13 июля официальные заявки на участие в трех конкурсах подали всего 13 компаний, среди них принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.

Конкурс на поиск партнеров Pemex, так называемый "фарм-аут", должны были проводить по семи территориям, итоги планировалось подвести 14 февраля.