МЕХИКО, 11 дек /ПРАЙМ/. Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила во вторник, что по указанию нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора берет под свой контроль компанию PMI Comercio Internacional, занимающуюся импортом бензина.

"Президент республики указал генеральному директору Pemex немедленно взять под контроль PMI, и уже это делается. Мы должны как государство иметь координацию, это филиал, который импортирует большую часть бензина", — заявила министр в интервью порталу Aristegui en Vivo.

При этом данная компания, как выяснили новые власти страны, создана по законодательству, регулирующему частный бизнес, и не имеет отношения к государству, хотя у нее есть статус филиала государственной Pemex. На нее приходится до 97% импорта бензина.

"PMI стала облаком внутри Pemex, она является замкнутым кругом, который подчиняется другим законам, поэтому сейчас, если необходимо изменить законы, мы это сделаем, потому что все должно быть прозрачным, мы должны взять на себя координацию и контроль над этим филиалом", — сказала Нале.

Ранее Нале говорила, что Мексика не будет проводить новые торги по участкам углеводородов до 2021 года. Позже это подтвердил и президент Лопес Обрадор, заявив при этом, что результаты уже состоявшихся тендеров отменять не планирует.