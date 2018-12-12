ЛОНДОН, 12 дек — ПРАЙМ. Норвежский нефтяной гигант Equinor ASA решился на то, на что до сих пор отважились лишь немногие компании в преддверии запланированного Британией выхода из ЕС. Equinor инвестирует в Британию, отмечается в статье Dow Jones.

Государственная нефтегазовая компания, ранее известная как Statoil, питает амбициозный план инвестиций в британскую часть Северного моря, изобилующую нефтью. При том, что большая часть британской экономики находится в подвешенном состоянии, Equinor для осуществления своих планов нанимает сотрудников по всей Британии.

Хотя определенная доля текущих инвестиций Equinor была обещана задолго до того, как Brexit стал реальностью в 2016 году, компанию едва ли можно назвать исключением. За последний год долгосрочные проекты в Британии одобрили BP PLC, Total SA и Royal Dutch Shell PLC.

Некогда стагнирующий нефтяной сектор страны доказал свою устойчивость на фоне рисков, связанных с Brexit. По данным отраслевой торговой группы Oil & Gas U.K., на разработку новых проектов, заявленных в этом году, компании, скорее всего, направили около 4 млрд долларов.

Снижение расходов и череда продаж активов после болезненного обвала цен на нефть в 2014 году отчасти стали поводом для небольшой рецессии в нефтяной отрасли Британии. Рост цен, отмечающийся большую часть этого года, помог повысить активность в секторе. При этом многие компании считают проекты в Британии конкурентными, несмотря на недавнюю распродажу на рынке.

В регионе Северного моря операционные затраты сократились почти наполовину, тогда как объем добычи с 2014 года вырос примерно на 20%, согласно Oil & Gas U.K. Это привлекает новые инвестиции и новых игроков, многие из которых рассматривают экспортоориентированный сектор, расчеты в котором ведутся в долларах, как относительно защищенный от рисков, сопряженных с Brexit.

"Я не думаю, что связанные с Brexit риски имеют для нефтегазовой отрасли такое же большое значение, как для других отраслей", — говорит Джулиан Реган-Мирс, директор по корпоративным отношениям в Neptune Energy. Это нефтегазовая компания, которая пользуется поддержкой частного капитала. Ключевым регионом для нее является Северное море.

Относительно спокойное отношение к Brexit по большому счету объясняется международным характером отрасли. Нефтегазовые компании, ведущие расчеты в долларах, защищены от колебаний фунта, которые вызывают проблемы в других отраслях, поскольку цена нефти определяется не состоянием британской экономики, а мировой динамикой спроса и предложения, а также геополитикой.

"Brexit – это не то, чем мы озабочены в Serica", — говорит Энтони Крэйвен Уокер, исполнительный председатель Serica Energy PLC. В этом году британская нефтегазовая фирма укрепила свои позиции в Северном море за счет приобретения ряда активов у BP, Total, BHP Group и Marubeni Corp. Более того, она заявила, что готовится к дальнейшим сделкам.

Впрочем, для нефтегазового сектора нельзя исключить абсолютно все угрозы, которые сулит Brexit. Это могут быть риски, связанные с вопросами регулирования, логистики и найма персонала.

"Неразбериха вокруг Brexit добавит сложности и, возможно, приведет к росту расходов в отрасли, — считает Гарет Винн, директор по связям в Oil & Gas U.K. – В то время как мы прилагаем все усилия для поддержания конкурентоспособности, это вряд ли поможет".

Тем не менее нефтегазовые компании склонны инвестировать в Северное море, тогда как другие сектора из-за Brexit воздерживаются от вложений. С момента голосования по Brexit в 2016 году экономический рост в Британии замедляется: неопределенность вокруг исхода Brexit отбила охоту у многих бизнесов вкладывать в страну крупные средства. Индекс FTSE 250, состоящий из ориентированных на местную экономику компаний, с начала года опустился примерно на 15%.

Для сравнения, акции британо-голландского нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell и британского нефтяного гиганта BP оказались более устойчивыми. Акции ВР подешевели примерно на 1%, тогда как акции Shell потеряли примерно 5%. Как следует из отраслевого опроса, проведенного Торговой палатой Абердина и Грампиана и опубликованного в ноябре, уверенность бизнеса в нефтегазовых подрядчиках, ведущих операции в британской части Северного моря, достигла максимального уровня с 2013 года.

Согласно Oil & Gas U.K., в этом году компании одобрили 12 новых крупных разработок в этом регионе, тогда как за аналогичный период 2017 года было одобрено всего две. В этом показателе не учитываются некоторые менее крупные сопутствующие проекты. Одна только Shell заявила, что займется реализацией семи новых разработок – это ее первые инвестиции в разведку и добычу в Британии с 2011 года.

В следующем году Equinor планирует начать разработку гигантского месторождения Mariner, расположенного к северо-востоку от Шотландии. Этот проект обойдется ей примерно в 5,6 млрд долларов и за время своего осуществления приведет к созданию 700 долгосрочных рабочих мест. В ближайший год компания намерена пробурить в Британии рекордное количество поисково-разведочных скважин. Кроме того, сейчас она изучает перспективы реализации новых проектов береговых ветроэлектростанций и приобретает долю Chevron Corp. в одном из крупнейших неразработанных месторождений на континентальном шельфе Британии.