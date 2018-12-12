МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 декабря, уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 442 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,9 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 440,3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,6 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей меньше по сравнению с прошлой неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,1 миллиона баррелей — до 39,4 миллиона.

Запасы бензина при этом выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 228,3 миллиона баррелей. Ожидалось увеличение на 2,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 1,5 миллиона баррелей, или на 1,2%, составив 124,1 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,8 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране остался на уровне прошлой недели в 649,6 миллиона баррелей.