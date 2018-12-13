МЕХИКО, 13 дек /ПРАЙМ/. Бывший министр нефти Венесуэлы и экс-глава PDVSA Нельсон Мартинес, задержанный в 2017 году, скончался, сообщил в своем аккаунте в Twitter Рафаэль Рамирес, также ранее занимавший эти посты.

Рамирес заявил, что ответственность за смерть его коллеги лежит на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро, который распорядился задержать Мартинеса несмотря на то, что знал о его хроническом заболевании.

В последние годы на фоне глубокого кризиса в Венесуэле аресты сотрудников PDVSA, ее подразделений и нефтегазовой отрасли в целом по подозрениям в коррупции приобрели массовый характер. Власти Венесуэлы объявили в розыск самого Рамиреса, являвшегося ранее постоянным представителем страны при ООН и экс-главой компании PDVSA по обвинению в участии в финансовых преступлениях.