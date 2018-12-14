ВАШИНГТОН, 14 дек /ПРАЙМ/. США и Греция провели в четверг первый диалог по стратегическому партнерству, сообщил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня наши команды обсудили разнообразный и широкий круг вопросов — оборону и безопасность, сотрудничество по борьбе с терроризмом, сотрудничество по линии правоохранительных органов, торговлю, инвестиции и энергетику", — сказал Помпео после встречи с первым замглавы МИД Греции Йоргосом Катругалосом.

Он также приветствовал усилия Греции по "диверсификации энергетических потоков", в частности, строительство Трансадриатического газопровода (TAP). "Он позволяет таким странам, как Болгария, сократить энергетическую зависимость от России", — отметил госсекретарь США.

В совместном заявлении по итогам переговоров страны объявили также о намерении "модернизировать и расширить" оборонное сотрудничество.

Ранее премьер страны Алексис Ципрас по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что трубопровод TAP может наполняться и российским газом, для этого есть все технические возможности, Греция будет продвигать эту позицию среди своих партнеров.