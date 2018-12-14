ВЛАДИВОСТОК, 14 дек /ПРАЙМ/. Владивосток начнут газифицировать в 2020 году, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с журналистами.

"Меня пригласил первый зампред правления (Газпрома – ред.) Голубев Валерий Александрович, который отвечает за всю систему газоснабжения РФ, ведёт это направление. Нам важно было услышать, что в 2019 году газификация будет и в Уссурийском городском округе, и в Артёме. В 2020 году начнётся газификация Владивостока и котельных", — сказал Кожемяко журналистам.

По его словам, произошла встреча представителей Газпрома с администрацией края, на встрече присутствовали главы муниципальных образований.

"Мы создадим ту структуру, которая в течение месяца выработает согласованные действия, должны подписать уже дорожную карту, то соглашение, которое будет предусматривать ответственность сторон", — заявил он.

Кожемяко отметил, что будет создана программа внедрения газомоторного топлива на транспорт в крае.

"Она включает в себя развитие и газомоторного топлива, среди заправок на газомоторном топливе, механизмов поддержки переоборудования автомобилей физических лиц под газомоторное топливо, это большая программа, включающая в себя и строительство малотоннажного мини-СПГ… Такую мы проводили и ранее среди других субъектов за счет других субъектов с Газпромом, ну и здесь будем применять и опыт, и знания, и возможности. Сегодня Газпром готов к сотрудничеству, это очень важно, и приморцы нуждаются сегодня в газификации и промышленных объектов, и котельных, и жилья", — добавил врио губернатора.