МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) выдало так называемое ограниченное разрешение на строительство с участием России второго энергоблока АЭС "Аккую", сообщила пресс-служба компании госкорпорации "Росатом" "Русатом-Международная сеть".

"Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) выдало компании АО "Аккую Нуклеар", реализующей проект по сооружению первой атомной электростанции в Турции, ограниченное разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Аккую", — говорится в сообщении.

Ограниченное разрешение фактически является предварительным документом, позволяющим начать сооружение объектов будущего энергоблока за исключением реакторной установки. В рамках ограниченного разрешения начнется подготовка котлована, инженерные изыскания и другие работы.