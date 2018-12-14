МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. "Башнефть" предоставила своему совместному предприятию с "Лукойлом" — ООО "Башнефть-Полюс" — заем на сумму до 11,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Башнефти".

Срок возврата займа и уплаты процентов – до 1 декабря 2020 года. Сумма займа с учетом процентов — не более 13,6 миллиарда рублей. Сделка была заключена 14 декабря.

"Башнефть-Полюс" — совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%), разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе. В октябре 2016 года "Роснефть" купила 50,0755% акций "Башнефти" у государства, став таким образом участником проекта как материнская компания "Башнефти".