МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Государственный инвестиционный фонд Кувейта намерен продать 40% своих газовых активов в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan на сумму около 1,5 миллиардов фунтов стерлингов (1,9 миллиарда долларов), и JPMorgan Asset Management находится в шаге от заключения соглашения о приобретении этой доли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров.

Как пишет издание, в июле Wren House, лондонское подразделение кувейтского инвестфонда, приобрело активы компании North Sea Midstream Partners (NSMP), включая газовый терминал St. Fergus в Шотландии и газоперерабатывающий завод Teesside. Общая сумма сделки составила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,65 миллиарда долларов).

Однако, по словам источников издания, уже в декабре Wren House перешла к поиску покупателей на 40%-ную долю своего газового бизнеса в этом регионе, полагая, что новые находки газа в Северном море — в том числе открытие нефтегазовой компанией Total месторождения газа, расположенного к западу от Шетландских островов — повысили стоимость этих активов.