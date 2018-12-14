МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Удешевление нефти марки WTI в пятницу вечером ненадолго достигло 3%, когда ее цена опускалась ниже 51 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.43 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 2,1%, до 60,16 доллара за баррель, стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,76%, до 51,13 доллара за баррель, ранее вечером удешевление этой марки нефти на короткое время превышало 3%, а показатель достигал значения в 50,84 доллара за баррель.

Негативно влияет на нефтяные торги укрепление доллара и волатильность фондовых индексов.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,39%, до 97,44 пункта. Доллар поддерживается сильной макростатистикой США. Более дорогой доллар отрицательно воздействует на стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, которые в таком случае становятся дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Кроме того, на мировые фондовые и сырьевые рынки повлияла слабая статистика из Китая и еврозоны, что вызвало опасения инвесторов замедления мировой экономики.

Участники торгов также отреагировали на статистику Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По данным американской компании, число нефтяных буровых в США по итогам недели по 14 декабря сократилось на четыре единицы, до 873 штук, что несколько сдерживает удешевление "черного золота".