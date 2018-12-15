МЕХИКО, 15 дек /ПРАЙМ/. Федеральная прокуратура Бразилии предъявила обвинения в коррупции двум бывшим сотрудникам трейдера Trafigura, экс-менеджеру Petrobras и посреднику в связи с предполагаемой выплатой 1,5 миллиона долларов взяток в рамках торговли нефтью, сообщает Guardian.

По данным обвинения, менеджеры Trafigura Мариано Феррас и Марсио Магалиаес, посредник Карлос Херц и бывший менеджер Petrobras Маркус Алкофорадо участвовали в коррупционной схеме и отмывании денег в рамках 31 торговой операции между Trafigura и Petrobras.

Феррас в марте этого года был приговорен к 10 годам тюремного заключения за коррупцию, остальные три фигуранта находятся под стражей.

"Взятки выплачивались бывшим менеджером подразделения по экспорту нефти Petrobras менеджерам Trafigura с целью получения услуг, более выгодных цен и более частых торгов нефтью и нефтепродуктами", — заявила прокуратура. Эти коррупционные отношения длились шесть лет, и, возможно, продолжаются до сих пор. Расследование пока не закончено.

В начале декабря прокуратура Бразилии заявила, что нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Glencore дали взятку в размере 15,3 миллиона долларов сотрудникам Petrobras.По данным следователей, сотрудники Petrobras за взятку предлагали компаниям более низкие цены на нефть и нефтепродукты.

Расследование проходило в рамках крупной антикоррупционной операции, связанной с расследованием отмывания денег, коррупции и взяток в Petrobras. По данным прокуратуры, средства от Glencore, Trafigura и Vitol составили более половины от общего объема полученных сотрудниками бразильской компании взяток в период между 2009 и 2014 годом, который составляет 30 миллионов долларов. Названия других компаний, обвиняемых в подкупе Petrobras, не разглашаются.