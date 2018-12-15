МИНСК, 15 дек — ПРАЙМ. Автомобильное топливо, за исключением АИ-92, на АЗС в Белоруссии с 16 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу регулятор отрасли концерн "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. Последнее повышение цен произошло 9 декабря. Изменение цен на нефтепродукты обосновывается целью компенсации затрат НПЗ по приобретению сырья.

"С 16 декабря 2018 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,54 белорусского рубля (48,22 российского рубля, или 0,73 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,75 белорусского рубля (54,8 российского рубля, или 0,82 доллара), ДТ – 1,54 белорусского рубля (48,22 российского рубля, или 0,73 доллара). Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется", — говорится в сообщении на сайте ведомства. С 9 декабря цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,43 белорусского рубля (44,78 российского рубля, или 0,67 доллара).

Там отмечается, что за январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара. "Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за указанный период увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 27%, в рублевом – на 37%. Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья", — пояснили в концерне.

В начале ноября вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что постепенное повышение розничных цен на автомобильное топливо в стране целесообразно продолжить при условии стабильности мировых цен на нефть. Тогда, по его словам, "при стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов".