ВАШИНГТОН, 16 дек /ПРАЙМ/. США призывают Германию "прислушаться к соседям" для отмены строительства газопровода "Северный поток-2", заявил представитель госдепартамента Роберт Палладино.

"Резолюция Европарламента от 12 декабря повторяет важность роли Украины в европейской сети энергопоставок и осуждает строительство поддержанного Кремлем трубопровода "Северный поток-2" как политический проект. Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода", — заявил Палладино.

США активно добиваются отмены строительства "Северного потока-2", а взамен предлагают Европе собственный сжиженный природный газ.