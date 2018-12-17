МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Eni SpA в воскресенье сообщила, что продаст Qatar Petroleum 35%-ную долю на нефтяных месторождениях Area 1 у берегов Мексики. Сделка состоится в рамках масштабного стратегического партнерства Eni с государственной нефтегазовой компанией Катара.

После продажи, которая потребует разрешения мексиканских властей, Eni останется оператором этих месторождений.

Ожидается, что добыча на месторождениях Area 1 начнется в середине 2019 года. По расчетам Eni, изначально объем добычи будет составлять 8000 баррелей нефти в день. К началу 2021 года он должен возрасти до 90 000 баррелей нефти в день.