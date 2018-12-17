МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает роста добычи углеводородов в 2018 году на 3,4% по сравнению с уровнем 2017 года — до 92,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

Годовой объем переработки, по предварительным оценкам компании, увеличится до 42,5 миллиона тонн. Объем продаж премиальных нефтепродуктов ожидается в размере 26,7 миллиона тонн, что может превысить показатель прошлого года на 2%, также сообщает "Газпром нефть".

"В 2018 году объем добычи углеводородов "Газпром нефти" ожидается на уровне 92,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, что на 3,4% может превысить объем добычи в 2017 году", — говорится в сообщении по итогам совета директоров "Газпром нефти".

Как пояснила компания, основной вклад в рост добычи "Газпром нефти" внесло развитие новых крупных проектов месторождений Приразломного, Новопортовского и Восточно-Мессояхского. Кроме того, самыми крупными открытиями года стало открытие месторождений "Тритон" и "Нептун" на шельфе Охотского моря у берегов Сахалина.