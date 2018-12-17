МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России в январе-ноябре увеличилась на 1,5% в годовом выражении — до 507 миллионов тонн, а добыча газа — на 5,3% и составила 580 миллиардов кубометров, говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, добыча нефти в ноябре 2018 года выросла на 3,9% к ноябрю 2017 года, а к октябрю 2018 года она снизилась на 3,3%. Добыча газа в ноябре по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 3,3%, а к октябрю 2018 года уменьшилась на 1,3%.

Объем нефти, поступившей на первичную переработку, за 11 месяцев текущего года вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 265 миллионов тонн, следует из данных Росстата.

В октябре глава Минэнерго Александр Новак говорил, что добыча нефти в РФ в 2018 году ожидается на уровне 553-555 миллионов тонн. Добыча газа ожидается на уровне 691 миллиарда кубометров.