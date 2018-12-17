МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" переведет в Уфу сотрудников московского офиса "Башнефти" или предложит уволиться на условиях сокращения персонала с соблюдением Трудового кодекса, в офис "Башнефти" переедут подразделения "Роснефти", сообщил РИА Новости представитель "Роснефти".

"У нас происходит мягкая оптимизация. Компании не нужно представительство "Башнефти" в Москве", — сообщил представитель компании.

По его словам, сотрудникам, желающим остаться в "Башнефти", выделят деньги на переезд в Уфу, предоставят гарантии трудоустройства и соцпакет. Остальным будет предложено уволиться на условиях сокращения персонала с соблюдением Трудового кодекса РФ. В офис "Башнефти" переедут подразделения "Роснефти".

Офис "Башнефти" в Москве находится по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, дом 5.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер — Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций.