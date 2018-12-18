МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Газпром", по предварительным данным, с 1 января по 15 декабря увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2%, до 188,3 миллиарда кубов, говорится в сообщении компании.

"В страны дальнего зарубежья за одиннадцать с половиной месяцев "Газпром", по предварительным данным, поставил 188,3 миллиарда кубометров газа. Это на 3,7 миллиарда кубометров (на 2%) больше, чем за аналогичный период рекордного 2017 года, и на 18,3 миллиарда кубометров (10,8%) — чем за 1 января — 15 декабря 2016 года", — говорится в сообщении.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В середине октября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в дальнее зарубежье в 2018 году может приблизиться к цифре в 205 миллиардов кубометров.

Добыча газа "Газпрома" с начала года по 15 декабря выросла на 5,7% — до 473,5 миллиарда кубометров. "С 1 января по 15 декабря 2018 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 473,5 миллиарда кубометров газа. Это на 25,6 миллиарда кубометров газа (на 5,7%) превосходит результат за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Реализация газа компании на внутреннем рынке из ГТС выросла на 9,7 миллиарда кубометров (на 4,5%).

В 2017 году "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% — до 471 миллиарда кубометров. В середине октября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" по итогам 2018 года может приблизиться к объему добычи в 500 миллиардов кубометров.