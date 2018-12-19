МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Минтранс РФ считает введение исключений по перевозке сжиженного природного газа (СПГ) по Севморпути судами под иностранным флагом временным решением, пока не будут построены отечественные суда или перефлагированы иностранные, и предлагает установить их сроком на три года, сообщил журналистам замглавы ведомства Юрий Цветков.

В середине декабря глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал журналистам, что танкерам Arc7 проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров — "Ямал СПГ" — вскоре могут разрешить перевозки сжиженного природного газа по Северному морскому пути (СМП), соответствующее распоряжение в настоящий момент согласуется и до конца года будет внесено в правительство.

"Этот проект уже разработан, он внесен, есть замечания министерств и ведомств, поскольку это касается многих участников процесса, сейчас проходит серия согласительных совещаний по данному вопросу", — уточнил Цветков.

"Мы предлагали до трех лет (сделать исключения для перевозчиков — ред.), но с планом мероприятий, который позволит либо построить (в России — ред.), либо взять какие-то суда под иностранным флагом (и поменять флаг на российский — ред.). … должен быть такой короткий переходный период, изначально предлагали год, посчитали, год — маловато. Вроде как сошлись на три года. Как там будет дальше в итоговом документе, я пока прогнозировать не могу", — добавил замминистра транспорта РФ.

Он уточнил, что необходимость введения исключений связана, в первую очередь, с опережением графика развития проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ" "Новатэка", который должен обеспечить 50% грузопотока СПМ.

"Новатэк" идет с опережением графика по "Ямал СПГ". "Арктик СПГ" они планируют тоже… (реализовать с опережением — ред.). Но судостроители не так быстро работают …соответственно, образуется сейчас дефицит тоннажа, который должен быть заполнен на короткое время какими-то судами. Как раз просят коллеги запустить на короткое время суда под иностранным флагом, с моей точки зрения, это логично", — сказал Цветков.

"Но я бы подчеркнул, что это вопрос не только "Новатэка", поскольку разные есть еще проекты, связанные с углем, с нефтью — там тоже инвестор есть, и мы их сейчас побуждаем его в комплексном плане, хотя это не было предусмотрено, вносить данные, когда, что и где они собираются строить, и чтобы они использовали российский флаг", — заключил замминистра транспорта.