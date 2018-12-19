МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Компания "Газпром комплектация" планирует провести конкурентный отбор поставщиков 100 тысяч тонн труб большого диаметра для участка "Ковыкта — Чаянда" газопровода "Сила Сибири", следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что компания собирается в декабре этого года объявить четыре открытых конкурентных отбора в электронной форме максимальной стоимостью 1,927 миллиарда рублей каждый на поставку по 25 тысяч тонн труб большого диаметра. Таким образом, общая сумма составляет 7,7 миллиарда рублей. Срок исполнения — декабрь 2020 года.

Ранее, в ноябре компания "Газпром-комплектация" заключила с Загорским трубным заводом (ЗТЗ) прямой контракт стоимостью 41,2 миллиарда рублей на поставку 500 тысяч тонн труб большого диаметра.

В сентябре "Газпром комплектация" объявляла пять тендеров с общей суммой контрактов 47 миллиардов рублей на поставку почти 602 тысяч тонн труб большого диаметра для участка "Ковыкта-Чаянда" газопровода "Сила Сибири". Однако тендеры не состоялись, так как на них не было подано ни одной заявки.