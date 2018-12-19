Расширен заголовок и первый абзац, бэкграунд в последнем абзаце.

ГРОЗНЫЙ, 19 дек /ПРАЙМ/. "Газпром энергохолдинг" сохраняет ожидания по ориентиру дивидендных выплат по итогам 2018 года дочерних компаний в не менее 26% от прибыли по РСБУ, сообщил журналистам глава компании Денис Федоров.

"Это не меньше", — ответил Федоров на вопрос, сохраняет ли компания ориентир в 26% от прибыли по РСБУ. Глава компании отметил, что при принятии решения по выплатам дивидендов нужно учитывать возможности снижения долговой нагрузки и предстоящей программы модернизации ТЭС.

"Мы понимаем, что нужно платить дивиденды, нужно платить в значительном объеме. Но тем не менее, мы считаем, что существует наличие, может быть, и относительно небольшого долга, но тем не менее он существует. Мы считаем, что (нужно — ред.) два этих фактора уравновешивать. Мы считаем, что нужно и долг гасить, и дивиденды платить, и ещё не нужно забывать, что мы активно надеемся поучаствовать в программе ДМП-штрих", — пояснил Федоров, подчеркнув, что конечное решение будет принимать акционер.

В мае Федоров говорил, что "Газпром энергохолдинг" планирует выплату дивидендов своих дочерних компаний за 2018 год в размере не менее 26% чистой прибыли по РСБУ. Тогда он уточнял, что не видит рисков снижения дивидендов "дочек" из-за программы модернизации ТЭС.

"Газпром энергохолдинг" — холдинговая вертикально интегрированная компания. Компания владеет контрольными пакетами "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1 и ОГК-2. В состав группы входит свыше 80 электростанций установленной электрической мощностью порядка 39 ГВт и тепловой 71,2 тысячи Гкал/ч. По итогам 2017 года МОЭК дивиденды не выплачивала. В мае акционеры "Мосэнерго" одобрили дивиденды по итогам 2017 года в размере 16,595 копейки на акцию. ТГК-1 выплачивала дивиденды по результатам 2017 года в размере 0,049 копейки на акцию. ОГК-2 выплачивала дивиденды за 2017 год в размере 1,63 копейки на акцию.