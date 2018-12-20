КАИР, 20 дек /ПРАЙМ/. Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж посетил нефтяное месторождение "Шарара", блокированное местными жителями, и договорился с протестующими о его немедленном открытии, сообщил телеканал LibyaAlahrar.

"Достигнута договоренность об открытии месторождения "Шарара", но мирная акция протеста продолжится вплоть до выполнения всех наших требований", — заявил в эфире телеканала один из организаторов блокады объекта.

Сообщается, в частности, что Сарадж пообещал решить проблемы оплаты работы охранников этого месторождения, а также согласился на улучшение инфраструктуры в близлежащем населенном пункте.

По данным телеканала, месторождение было блокировано в течение десяти дней.

Ранее в Госдепартаменте США призывали разблокировать это месторождение и вернуть его под контроль властей страны в лице Национальной нефтяной корпорации (NOC).

По сообщению NOC, работа "Шарары" была остановлена вооруженными людьми, которые утверждают, что они принадлежат к "Охране нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard). Корпорация заявила, что закрытие "Шарары" несет угрозу другим производственным объектам в стране. Так, компания прогнозировала снижение объемов нефтедобычи на 315 тысяч баррелей в день. Помимо этого ожидались дополнительные производственные потери в 73 тысячи баррелей на месторождении Эль-Филь из-за его зависимости от "Шарары" в обеспечении электроэнергией.

Кроме того, под угрозой оказалась работа НПЗ в городе Эз-Завия, так как он зависит от поставок нефти с "Шарары". Компания также сообщила, что внеплановая остановка ряда крупнейших производственных объектов обойдется ливийской экономике в 32,5 миллиона долларов ежедневно.