МЕХИКО, 20 дек /ПРАЙМ/. Боливийская государственная корпорация YPFB подписала три соглашения о поставке газа и мочевины с частными компаниями Бразилии, говорится в сообщении министерства углеводородов Бразилии.

Как сообщил президент YPFB Оскар Баррига в эфире государственной радиостанции Patria Nueva, общая сумма соглашений ежегодно составляет почти 1 миллиард долларов.

В частности, YPFB подписала соглашение с Camacari RJ о поставках от 1,2 до 2,5 миллиона кубических метров газа в день до 2025 года для теплоэлектростанции Usina. Также компания достигла договоренностей по продаже газа и его дистрибуции с компанией MS-Gas.

Кроме того, подписано соглашение с Hinove Agrociencia о поставках 100 тысяч тонн мочевины (этот объем может быть увеличен до 1,15 миллиона тонн) в течение восьми лет.