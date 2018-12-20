МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Представители органов прокуратуры проводят обыски в офисе крупнейшей газодобывающей компании "Укргаздобыча", сообщили в четверг на сайте компании.

Акционерное общество "Укртрансдобыча" — крупнейший украинский добытчик природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины". Имеет в своём составе 11 филиалов.

"В офисе компании органами прокуратуры проводятся обыски. Также стало известно, что обыски прошли вечером 19 декабря у нескольких руководителей производственных направлений акционерного общества, что в дальнейшем привело к обыскам в офисе компании", — говорится в сообщении.

В "Укргаздобыче" отметили, что компания сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет им всю необходимую документацию.

"В случае выяснения вины сотрудников, к ним будут применены соответствующие меры", — уточняется в сообщении на сайте компании.